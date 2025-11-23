Serie A 12° turno | Lazio-Lecce 2-0
20.30 Prova la risalita la Lazio (ora settima con il Como): all'Olimpico battuto 2-0 il Lecce, quint'ultimo. Subito gol revocato a Sottil (fa fallo) poi i salentini iniziano a perdere campo.Falcone salva di piede su Dia,ma non può nulla al 29' sulla bella stoccata in controbalzo di Guendouzi. Portiere ospite reattivo anche su Basic.Ripresa. Annullata rete a Dia col Var,poi doppia paratona di Falcone su Marusic e Isaksen. Lazio sfortunata al 72':palo Guendouzi,palo Zaccagni.Provedel attento su Tiago Gabriel, al 95' raddoppia Noslin. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scopri altri approfondimenti
Serie C, i risultati 15° turno: vincono Casarano, Trapani e Casertana - facebook.com Vai su Facebook
Turno infrasettimanale di campionato per i Serie A ? 9ª giornata Udinese ? Allianz Stadium ? 18:30 CET # #JuveUdinese Powered by @Jeep Vai su X
Serie A 2025-26 (12° turno) Lazio-Lecce: presentazione - Lazio e Lecce si affronteranno domenica 23 novembre alle ore 18:00 allo stadio “Olimpico” di Roma in una gara valida per il dodicesimo turno di Serie A. Scrive datasport.it
Serie A, le partite di oggi: dove vedere Verona-Parma, Cremonese-Roma, Lazio-Lecce e Inter-Milan - Serie A 2025/26: programma completo, orari TV, partite decisive e classifica aggiornata in vista della 12ª giornata: come vedere le sfide in diretta ... Segnala sport.virgilio.it
Serie A, un turno già cruciale: Napoli-Atalanta, il derby Inter-Milan e Juventus-Fiorentina. Il programma - Dopo due settimane intense di qualificazioni ai Mondiali, tra partite e sorteggi, l'attenzione si sposta nuovamente sui campionati nazionali. Scrive msn.com