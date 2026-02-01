Serena Rossi | Sanremo non mi fa più paura Mina Settembre è il personaggio del cuore Poi svela i nuovi progetti

Serena Rossi si apre a cuore aperto a Francesca Fialdini. L’attrice, che si è fatta conoscere per la sua versatilità tra musica, teatro e tv, dice che il palco di Sanremo non le fa più paura e rivela che Mina Settembre resta il personaggio più amato. Durante l’intervista, Rossi ha anche parlato dei suoi nuovi progetti, tra cui lo spettacolo teatrale “SereNata a Napoli” e il disco che ne è nato. La sua energia e sincerità emergono chiaramente, mentre si prepara a nuove sfide artistiche.

