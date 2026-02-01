Serena Rossi | Sanremo non mi fa più paura Mina Settembre è il personaggio del cuore Poi svela i nuovi progetti
Serena Rossi si apre a cuore aperto a Francesca Fialdini. L’attrice, che si è fatta conoscere per la sua versatilità tra musica, teatro e tv, dice che il palco di Sanremo non le fa più paura e rivela che Mina Settembre resta il personaggio più amato. Durante l’intervista, Rossi ha anche parlato dei suoi nuovi progetti, tra cui lo spettacolo teatrale “SereNata a Napoli” e il disco che ne è nato. La sua energia e sincerità emergono chiaramente, mentre si prepara a nuove sfide artistiche.
Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Sa cantare, ballare, condurre, recitare. Serena Rossi, talento poliedrico, oggi è stata ospite di Francesca Fialdini e nel salotto di Da noi.A ruota libera ha presentato il suo spettacolo teatrale “SereNata a Napoli”, da cui è stato inciso un disco, dallo stesso titolo, che raccoglie brani simbolo della tradizione napoletana. Della sua terra. Si è raccontata senza filtri, ha ripercorso la sua carriera, dagli inizi con Un posto al Sole ai successi, e ha parlato del nuovo progetto che ruota attorno ai brani napoletani.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Serena Rossi
“Napoli è fragile ma poi ti graffia, ti fa male, ti seduce. Whoopi Goldberg a Un Posto Al Sole? Mi ha sorpresa. Sanremo 2026 chissà, vediamo…”: così Serena Rossi
Serena Rossi ha parlato di Napoli, descrivendola come una città che può essere fragile ma allo stesso tempo capace di sorprendere e sedurre.
Serena svela: «Cosa mi piace di Yildiz? Tutto! Bremer fa reparto da solo. A David e Openda manca…»
Aldo Serena commenta la situazione della Juventus, evidenziando le qualità di Yildiz e l’importanza di Bremer nel reparto difensivo.
Ultime notizie su Serena Rossi
Argomenti discussi: Serena Rossi si sbilancia su Sanremo: Saper cantare non significa essere una cantante; Serena Rossi debutta con l’album: Sanremo? Per la gara non basta saper cantare, da co-conduttrice sì; Serena Rossi, esce il primo disco: Sanremo? Sognavo di andarci come cantante 25 anni fa. Oggi farei la co-conduttrice, ma non me l'hanno proposto; Serena Rossi presenta il suo primo album dedicato alla tradizione musicale napoletana.
Serena Rossi presenta suo primo album, Sanremo? In gara non basta sapere cantare, come co-conduttrice sìArriva il disco con i brani del primo spettacolo teatrale dell’attrice 'SereNata a Napoli': 'La tradizione non è polvere ma radice' ... adnkronos.com
Serena Rossi si sbilancia su Sanremo: Saper cantare non significa essere una cantanteSerena Rossi pubblica il suo primo album, dedicato alla tradizione napoletana, e si sbilancia su Sanremo: la vedremo mai nelle vesti di cantante? dilei.it
Serena Rossi pubblica il suo primo disco “SereNata a Napoli”: tra tradizione musicale, sogni su Sanremo e nuove sfide artistiche. #SerenaRossi #serenataanapoli - facebook.com facebook
Serena Rossi e "SereNata a Napoli", il mio atto d'amore x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.