Serena svela | Cosa mi piace di Yildiz? Tutto! Bremer fa reparto da solo A David e Openda manca…
Aldo Serena commenta la situazione della Juventus, evidenziando le qualità di Yildiz e l’importanza di Bremer nel reparto difensivo. Il suo intervento analizza anche le prestazioni di David e Openda, sottolineando le aree di miglioramento e gli aspetti positivi della squadra. Un’osservazione equilibrata che offre uno sguardo obiettivo sulla rosa e le dinamiche attuali del club bianconero.
Aldo Serena parla dei bianconeri: «Cosa mi piace di Yildiz? Tutto! Bremer fa reparto da solo. A David e Openda manca.». Le parole Aldo Serena, ex attaccante bianconero e protagonista della storica Coppa Intercontinentale del 1985, racconta a Tuttosport le emozioni della recente “reunion” alla Continassa. Un tuffo nel passato voluto da Spalletti per trasmettere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Serena: «Di Yildiz mi piace tutto, la Juve non deve farselo scappare per nulla al mondo. Frattesi? Quando Spalletti vedrà il vero Thuram…»
Leggi anche: Tardelli fa il punto sulla Juve: «Manca un fuoriclasse in mezzo al campo, Yildiz potrebbe diventarlo. Vlahovic deve essere il titolare ma va servito e aiutato. Su David e Bremer…»
Ma come abbinare scarpe e borsa Bentornate in quello che abbiamo ribattezzato “L’Angolo di Serena” Oggi vi svela 4 combo perfette per non sbagliare mai! E se avete bisogno di consigli per trovate la borsa o la scarpa perfetta le nostre ragazze vi a - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.