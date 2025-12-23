Serena svela | Cosa mi piace di Yildiz? Tutto! Bremer fa reparto da solo A David e Openda manca…

Aldo Serena commenta la situazione della Juventus, evidenziando le qualità di Yildiz e l’importanza di Bremer nel reparto difensivo. Il suo intervento analizza anche le prestazioni di David e Openda, sottolineando le aree di miglioramento e gli aspetti positivi della squadra. Un’osservazione equilibrata che offre uno sguardo obiettivo sulla rosa e le dinamiche attuali del club bianconero.

