Sequestrato night club al centro di Roma | materiali infiammabili e uscite d'emergenza insufficienti

1 feb 2026

Questa mattina le forze dell’ordine hanno chiuso un noto night club nel centro di Roma. Durante i controlli hanno scoperto materiali infiammabili e uscite di emergenza poco praticabili. La chiusura arriva dopo che sono emerse gravi carenze di sicurezza e igiene, mettendo a rischio chiara la sicurezza dei clienti.

Questa mattina i vigili del fuoco hanno sequestrato il night club Escopazzo nel centro di Roma.

Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti al night club Escopazzo, nel centro di Roma, dopo che sono stati segnalati problemi di sicurezza.

