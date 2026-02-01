Sequestrato night club al centro di Roma | materiali infiammabili e uscite d'emergenza insufficienti

Questa mattina le forze dell’ordine hanno chiuso un noto night club nel centro di Roma. Durante i controlli hanno scoperto materiali infiammabili e uscite di emergenza poco praticabili. La chiusura arriva dopo che sono emerse gravi carenze di sicurezza e igiene, mettendo a rischio chiara la sicurezza dei clienti.

Escopazzo in centro è stato sequestrato per gravi carenze di sicurezza e igienico-sanitarie. Aveva materiali infiammabili e uscite d'emergenza carenti.

