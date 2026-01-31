Uscite di emergenza insufficienti e materiali infiammabili sequestrato night in centro a Roma

Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti al night club Escopazzo, nel centro di Roma, dopo che sono stati segnalati problemi di sicurezza. Durante un controllo, hanno trovato uscite di emergenza troppo poche e materiali infiammabili all’interno del locale. I responsabili sono stati costretti a chiudere immediatamente il locale e a sequestrare le attrezzature pericolose. Nessuno si è fatto male, ma la situazione mette in luce alcune lacune sulla sicurezza nei locali notturni della città.

(Adnkronos) – Uscite di emergenza insufficienti e materiali infiammabili all'interno del night club Escopazzo, nel cuore della Capitale. Il locale, risultato abusivo, è stato sequestrato nel corso di un blitz degli agenti della Divisione amministrativa della questura di Roma che hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui la mancanza del titolo autorizzativo della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività di trattenimento danzante. Gli ulteriori accertamenti hanno lasciato emergere carenti e inadeguate condizioni sotto il profilo strutturale e igienico-sanitario, delineando un quadro complessivo di criticità potenzialmente pericolose per l'incolumità degli avventori.

