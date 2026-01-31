Uscite di emergenza insufficienti e materiali infiammabili sequestrato night club in Centro a Roma

Questa mattina i vigili del fuoco hanno sequestrato il night club Escopazzo nel centro di Roma. Durante un controllo, hanno trovato uscite di emergenza troppo strette e materiali facilmente infiammabili all’interno del locale. La proprietà rischia ora di chiudere, e si valuta una multa salata. Nessuno è rimasto ferito, ma il problema di sicurezza è evidente.

I sigilli della polizia da Escopazzo. Riscontrate carenti e inadeguate condizioni sotto il profilo strutturale e igienico-sanitario Uscite di emergenza insufficienti e materiali infiammabili all'interno del night club Escopazzo, nel cuore della Capitale. Il locale, risultato abusivo, è stato sequestrato nel corso di un blitz degli agenti della Divisione amministrativa della questura di Roma che hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui la mancanza del titolo autorizzativo della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per lo svolgimento di attività di trattenimento danzante.

