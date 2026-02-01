Questa mattina un giovane senza documenti è stato trovato morto sul marciapiede vicino alla stazione Centrale di Milano. È il quarto senzatetto morto per il freddo in città da inizio anno. Il corpo è stato scoperto a ridosso di un chiosco di piazza Luigi di Savoia, nel piazzale della stazione, senza che ci siano ancora certezze sulle cause. La polizia ha aperto un’indagine, mentre il Comune si prepara a lanciare nuove misure per contrastare il fenomeno dei senza tetto.

Milano, 1 febbraio 2026 – Un altro senzatetto trovato esanime questa mattina a Milano. Un giovane fra i venti e i trent’anni – età presunta perché non aveva con sé documenti – è stato rinvenuto nella zona della Centrale, a ridosso di un chiosco di piazza Luigi di Savoia, il piazzale a fianco della stazione. Il giovane era riverso nel giaciglio sul marciapiede dove aveva trascorso la notte. Il rinvenimento . A fare la tragica scoperta, intorno alle 8 del mattino sono stati gli agenti della Polfer. Si sono avvicinati, accorgendosi che l’uomo non dava segni di vita, e hanno avuto purtroppo conferma ai loro sospetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Senzatetto muore su un marciapiede della Stazione Centrale: è il quarto clochard stroncato dal freddo da inizio anno a Milano

A Milano, un uomo senza dimora è deceduto a causa delle temperature rigide sotto il cavalcavia di via Padova, portando a tre il numero di decessi da inizio anno legati al freddo.

