Milano muore di freddo al capolinea della M3 | Andrea stroncato dal gelo a 34 anni

A Milano, Andrea C., 34 anni, è deceduto al capolinea della M3, probabilmente a causa di ipotermia. La causa ufficiale sarà confermata dall’autopsia disposta dal pm, ma le prime analisi indicano il freddo intenso degli ultimi giorni come causa della morte. Nessun segno di violenza è stato riscontrato sul corpo, rafforzando questa ipotesi.

Milano - Probabile causa della morte: ipotermia. Sarà l’autopsia disposta dal pm di turno a stabilire con certezza le cause del decesso, ma l’assenza di segni di violenza sul corpo e il primo responso dei medici non lasciano spazio a troppe interpretazioni: è stato il freddo gelido degli ultimi giorni a stroncare Andrea C., senza fissa dimora che lo scorso 5 dicembre aveva compiuto 34 anni, con precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio. Stando alle prime informazioni, l’uomo è stato soccorso lunedì mattina dalle parti di via Impastato, vicino al capolinea di San Donato della linea gialla della metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

