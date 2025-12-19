Tensioni a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna

A Torino, le tensioni sono esplose dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, portando a proteste violente e scontri tra attivisti e forze dell'ordine. La città si è trovata al centro di un clima di conflitto, con manifestanti che hanno cercato di opporsi all’azione delle autorità, alimentando un clima di caos e incertezza.

© Tv2000.it - Tensioni a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna Proteste violente a Torino, dopo lo sgombero ieri mattina di Askatasuna. In serata, scontri tra attivisti del centro sociale e forze di Polizia. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it Leggi anche: Sgombero del centro sociale Askatasuna: tensioni con la polizia al corteo di protesta di Torino Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa" | Militanti: "Potrebbe esserci lo sgombero" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Sgomberato Askatasuna, tensione con la polizia al corteo di protesta; Sgombero Askatasuna, attivisti lanciano petardi: la polizia risponde con gli idranti; Sigilli al centro sociale Askatasuna, tafferugli al corteo serale. Il video degli scontri davanti al centro sociale Askatasuna dopo lo sgombero, feriti una decina di poliziotti - Torino, tensioni dopo lo sgombero di Askatasuna: scontri tra manifestanti e polizia, feriti, idranti in azione e cortei dispersi in città. blitzquotidiano.it

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti - Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. torino.corriere.it

Sgombero di Askatasuna, Torino torna terreno di scontro: la città si blinda - Operazione della Digos nello storico centro sociale, tensioni in strada, politica divisa e scuole chiuse per sicurezza ... giornalelavoce.it

LaPresse. . Scontri a Torino: cariche e idranti per lo sgombero dell'Askatasuna. Il presidio di protesta contro lo sgombero del centro sociale è degenerato in tensioni in corso Regina Margherita. Quando i manifestanti hanno tentato di muoversi in corteo verso il - facebook.com facebook

