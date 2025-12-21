Askatasuna la vergogna del Pd | Lo sgombero un errore

Askatasuna, la questione legata allo sgombero, continua a suscitare discussioni politiche e sociali. Dopo la conclusione delle attività illegali nel centro di Torino, le posizioni si dividono tra chi considera l’azione un passo necessario e chi invece la giudica un errore. La vicenda evidenzia le tensioni tra le diverse forze politiche e la complessità di gestire situazioni di illegalità in ambito urbano. Askatasuna, la vergogna del Pd:

Torino brucia e pure la politica s'infiamma. Il centrodestra, dopo aver messo la parola fine al trentennio di abusivismo targato Askatasuna, non si ferma. La guerriglia urbana di ieri, per le strade del capoluogo piemontese, è qualcosa di troppo grave per stare in silenzio. «Da una parte donne e uomini in divisa, che difendono la legalità. Dall'altra parte i soliti violenti, figli di papà frustrati e falliti. Lo sgombero di Askatasuna è solo l'inizio, ruspe sui centri sociali covi di delinquenti!», dice il leader della Lega, Matteo Salvini. «I delinquenti di Askatasuna vanno trattati come terroristi.

Com’era nato l’accordo col comune di Torino per regolarizzare l’Askatasuna - I casi più recenti di disordini per cui sono stati denunciati attivisti dell’Askatasuna sono stati la vandalizzazione di alcuni spazi delle Officine Grandi Riparazioni (Ogr) di Torino durante ... ilpost.it

Askatasuna sgomberato, il ministro Zangrillo: "Finalmente! Ora restituirlo alla città e dedicarlo alle vittime delle Br" - Il ministro della Pubblica Amministrazione non usa mezzi termini: "Questi non hanno alcuna intenzione di dialogare, di collaborare: sono persone che vivono nella filosofia dell’antistato". ilfoglio.it

L’ennesima vergogna firmata dai compagni di Askatasuna, mentre una parte della sinistra continua ostinatamente a legittimarli e a tendere loro la mano. Dopo decenni di violenze e illegalità, gli estremisti rossi hanno messo a ferro e fuoco interi quartieri di Tor x.com

A Torino, dopo lo sgombero del Askatasuna, i centri sociali hanno incendiato i cassonetti dell’immondizia e dato vita a una vera e propria guerriglia urbana, attaccando le Forze dell’Ordine. Immagini imbarazzanti, vergogna! #torino #askatasuna #manifestazio - facebook.com facebook

