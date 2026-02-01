Sedicenne adescata sui social filmata e ricattata | arrestato 24enne a Imola

La polizia ha arrestato un 24enne di Imola per aver adescato, filmato e ricattato una ragazza di 16 anni di Bologna. L’uomo ha usato i social per mettere in atto le sue mosse, e ora dovrà rispondere di accuse gravi.

I dettagli dell’operazione dei carabinieri a Imola ricostruiscono l’intera vicenda dalle minacce online alla denuncia della giovane e al provvidenziale intervento delle forze dell’ordine Un 24enne di nazionalità italiana, residente a Imola, è stato arrestato con l'accusa di aver adescato e ricattato una 16enne bolognese conosciuta sui social. L'uomo, già accusato di violenza sessuale su minorenni per un'altra vicenda, aveva avvicinato la ragazza promettendole aiuto per recuperare un vecchio account di Tik Tok. In questo modo la giovane sarebbe stata convinta a recarsi nell'abitazione del 24enne dove sarebbero avvenuti rapporti sessuali che sarebbero stati filmati all'insaputa della minorenne.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Un giovane di 24 anni è finito in manette a Bologna dopo aver adescato una ragazza di 16 anni sui social.

