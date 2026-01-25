Don Paolo domani il rosario e martedì l’addio

Don Paolo Ghiddi, sacerdote di 96 anni, è stato trovato morto nella canonica di San Dalmazio di Serramazzoni. Domani si terrà il rosario, mentre martedì si svolgerà il funerale. Il sacerdote riposerà nel camposanto di Guiglia. La comunità si prepara a salutare con rispetto e senza eccessivi clamori una figura che ha servito con dedizione la parrocchia per molti anni.

Riposerà nel camposanto di Guiglia, don Paolo Ghiddi, il sacerdote 96enne (ne avrebbe compiuti 97 martedì prossimo), trovato morto venerdì scorso nella canonica di San Dalmazio di Serramazzoni dove viveva da solo. La finestra dell’immobile era aperta da diverse ore e al suono del campanello nessuno rispondeva, cose che hanno insospettito un parrocchiano che ha avvertito la polizia locale e il parroco di Serra, don Andrea. Don Paolo è stato trovato esanime nella cucina. Don Ghidi era stato ordinato sacerdote il 15 giugno 1952, nei primi quattro anni fu cappellano delle comunità di Corlo e di Marano, nel 1956 parroco di Denzano e nel 1972 tornò a Marano come economo spirituale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

