Quando l'orologio interno del cervello non funziona come dovrebbe, la mente si affida allo spazio. Un nuovo studio condotto dall’Università Sapienza di Roma e dalla Fondazione Santa Lucia Irccs mostra che il cervello usa lo spazio per rappresentare il tempo, come strategia di riserva. In pratica, se i segnali temporali non arrivano bene, il cervello si orienta nello spazio per capire quanto tempo passa.

(Adnkronos) – Se l’orologio del cervello non funziona bene, la mente usa lo spazio. Una ricerca dell’università Sapienza e della Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma ha dimostrato che il cervello umano ricorre allo spazio per rappresentare gli intervalli temporali come strategia compensativa quando gli orologi cerebrali interni sono poco efficienti. Lo studio è pubblicato su ‘NeuroImage’. Le persone ricorrono spesso a gesti spazialmente definiti, come il movimento delle mani da sinistra a destra o da dietro in avanti, per rappresentare e comunicare lo scorrere del tempo, spiegano i ricercatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Se l'orologio del cervello non funziona bene, la mente usa lo spazio: l'esperimento italiano

