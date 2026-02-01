Scuole superiori e borse di studio come fare domanda

La Regione Liguria ha aperto un nuovo bando per le borse di studio rivolte agli studenti delle superiori. Le agevolazioni sono voucher destinati a chi frequenta le scuole superiori nell’anno scolastico 20252026. Chi desidera fare domanda deve seguire le istruzioni ufficiali e rispettare le scadenze. La procedura è semplice, ma bisogna fare attenzione ai requisiti richiesti.

Regione Liguria lancia il nuovo bando per le borse di studio - voucher destinate agli studenti iscritti alle scuole superiori di secondo grado nell'anno scolastico 20252026. I contributi, il cui importo complessivo quest'anno ammonta a 868mila euro, sono finalizzati all'acquisto di libri di testo, a soluzioni per la mobilità e il trasporto e all'accesso a beni o servizi di natura culturale. La Regione ha definito come criteri per l'erogazione del beneficio un importo minimo della borsa di studio di 150 euro e un limite massimo Isee di 15.748 euro. Qualora gli studenti inseriti nella graduatoria siano tutti beneficiari dell'importo minimo, il valore di ogni borsa sarà riproporzionato in uguale misura fino a un massimo di 500 euro.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

