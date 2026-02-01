Scuole superiori e borse di studio come fare domanda

La Regione Liguria ha aperto un nuovo bando per le borse di studio rivolte agli studenti delle superiori. Le agevolazioni sono voucher destinati a chi frequenta le scuole superiori nell’anno scolastico 20252026. Chi desidera fare domanda deve seguire le istruzioni ufficiali e rispettare le scadenze. La procedura è semplice, ma bisogna fare attenzione ai requisiti richiesti.

Regione Liguria lancia il nuovo bando per le borse di studio - voucher destinate agli studenti iscritti alle scuole superiori di secondo grado nell'anno scolastico 20252026. I contributi, il cui importo complessivo quest'anno ammonta a 868mila euro, sono finalizzati all'acquisto di libri di testo, a soluzioni per la mobilità e il trasporto e all'accesso a beni o servizi di natura culturale. La Regione ha definito come criteri per l'erogazione del beneficio un importo minimo della borsa di studio di 150 euro e un limite massimo Isee di 15.748 euro. Qualora gli studenti inseriti nella graduatoria siano tutti beneficiari dell'importo minimo, il valore di ogni borsa sarà riproporzionato in uguale misura fino a un massimo di 500 euro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Regione Liguria

La Giunta regionale ha dato il via libera alle borse di studio per il prossimo anno scolastico, il 2025-2026.

Il bando Inps 2025 apre le porte a migliaia di studenti con 13.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Borse di studio per dipendenti BDS 1

Ultime notizie su Regione Liguria

Argomenti discussi: Borse di studio 2026 fino a 650 euro: chi può richiederle, requisiti ISEE e domanda; Giovani in Crescendo 2026 - XIII Digital Edition; Trescore - Borse di studio ai più bravi; ITS, borse di studio da 4.000 euro per studenti fuori sede: domande dal 27 gennaio.

Scuole superiori e borse di studio, come fare domandaLa Regione ha definito come criteri per l'erogazione del beneficio un importo minimo della borsa di studio di 150 euro e un limite massimo Isee di 15.748 euro. Qualora gli studenti inseriti nella ... genovatoday.it

Borse di studio per studenti meritevoli: la Fondazione Soleri e la Società Artisti e Operai di Cuneo pubblicano il bando annualeIn occasione dell'80° anniversario della Fondazione e del 175° della Società, aumentati gli importi. Domande entro il 3 aprile da parte di studenti di scuole superiori professionali, scientifiche e te ... targatocn.it

Il 14 febbraio 2026 è il termine finale per le iscrizioni alle scuole secondarie di II grado (scuole superiori). Se vuoi maggiori informazioni circa l'offerta formativa del liceo artistico, è possibile prenotare un appuntamento dedicato al seguente link: https://forms.gle - facebook.com facebook

Gli insegnanti delle scuole superiori possono ora utilizzare il toolkit aggiornato "EU Democracy in Action", che guida gli studenti alla scoperta dell'Iniziativa dei cittadini europei attraverso attività interattive. Il materiale, disponibile gratuitamen… x.com