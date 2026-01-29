Scossa di terremoto tra Lazio ed Abruzzo | l’epicentro vicino ad Amatrice

Questa notte, una scossa di terremoto ha svegliato gli abitanti tra Lazio e Abruzzo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un movimento di magnitudo 2.9 vicino ad Amatrice. Per ora non ci sono segnalazioni di danni, ma molte persone sono uscite di casa spaventate. Le autorità stanno monitorando la situazione, anche se l’evento sembra di lieve entità.

Campotosto, 29 gennaio 2026 – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata nella notte dai sismografi dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma si è verificato alle 00:54 di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, con epicentro nel territorio di Campotosto, in provincia dell'Aquila, e ipocentro localizzato a 12 chilometri di profondità. Terremoto di 2.9 tra Abruzzo e Lazio. La terra è tornata a tremare nell'area al confine tra Abruzzo e Lazio. Secondo i dati dell'INGV, l'epicentro del movimento tellurico è stato individuato a circa 4 chilometri a ovest di Campotosto. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, svegliando molti residenti che, per precauzione, si sono riversati in strada.

