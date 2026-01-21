Scossa di terremoto epicentro localizzato nella provincia di Frosinone

Una lieve scossa di terremoto si è verificata nella serata di oggi, 20 gennaio 2026, con epicentro nella provincia di Frosinone. L’evento è stato avvertito nell’area a sud di Roma, senza segnalare danni o conseguenze rilevanti. Le autorità monitorano la situazione e forniranno aggiornamenti se necessario.

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di oggi, 20 gennaio 2026, nell’area a sud di Roma. Il sisma si è verificato alle ore 22:06 (ora italiana), con magnitudo compresa tra 3.1 e 3.6, ed epicentro localizzato nella provincia di Frosinone. La scossa, breve e di moderata intensità, è stata percepita da parte della popolazione anche in alcuni quartieri della Capitale, senza però causare particolare allarme. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. L’evento rientra nella normale attività sismica dell’area appenninica. Funweek.🔗 Leggi su Funweek.it

