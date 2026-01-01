Street Parade di Torino | scontri tra antagonisti e forze dell' ordine

1 gen 2026

Dal corteo organizzato dai militanti del centro sociale Askatasuna, bottiglie e bombe carta contro i Carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

street parade di torino scontri tra antagonisti e forze dell ordine

© Tgcom24.mediaset.it - "Street Parade" di Torino: scontri tra antagonisti e forze dell'ordine

