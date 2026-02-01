Scontri al corteo per Askatasuna | Meloni visita gli agenti feriti alle Molinette

Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Molinette di Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di sabato scorso durante il corteo per Askatasuna. La visita della premier è durata pochi minuti e si è svolta in forma privata, senza dichiarazioni ufficiali. I due agenti sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni sembrano stabili. La città si interroga su quello che è successo e su come evitare che incidenti simili si ripetano.

Visita riservata della premier all'ospedale torinese. È stata breve e riservata la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'ospedale Molinette di Torino, dove restano ricoverati due appartenenti alle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri avvenuti durante il corteo per Askatasuna. La premier è arrivata stamattina, 1 febbraio, dall'ingresso del pronto soccorso e ha lasciato la struttura senza rilasciare dichiarazioni, accolta dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. L'agente aggredito nei pressi del Campus Einaudi. Tra i poliziotti ancora ricoverati figura l'agente del reparto mobile di Padova che, durante i disordini, è stato accerchiato e colpito con calci, pugni e martellate da un gruppo di manifestanti nella zona del Campus Einaudi.

