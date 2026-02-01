A Torino, il governatore Alberto Cirio commenta con soddisfazione la visita a sorpresa di Giorgia Meloni ai due poliziotti feriti durante gli scontri di sabato scorso. La premier si è recata all’ospedale Molinette, dove i due agenti sono ancora ricoverati, e il gesto ha suscitato reazioni. Cirio definisce la visita come una risposta a fatti vergognosi e parla di un momento anche di affetto, per mostrare vicinanza alle forze dell’ordine coinvolte. La tensione resta alta nella città, dopo i disordini legati

A Torino il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha espresso la sua soddisfazione per la visita lampo a sorpresa della premier Giorgia Meloni di domenica mattina ai due poliziotti feriti ricoverati all’ospedale Molinette dopo gli scontri di sabato alla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. “Una visita molto apprezzata dai ragazzi, dalle istituzioni e dal Piemonte, ulteriore segno che lo Stato c’è e che il bene sta dalla parte di una divisa. E la presenza in persona della Presidente del Consiglio a testimoniare tutto questo, la solidarietà, la vicinanza agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine, io credo che sia una prima grande risposta ai fatti vergognosi che si sono verificati ieri in questa città che è la città dove è nata l’Italia”, ha detto Cirio poi aggiungendo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scontri Torino per Askatasuna, Cirio su visita Meloni a poliziotti feriti: "Risposta a fatti vergognosi, momento anche di affetto"

Approfondimenti su Askatasuna Poliziotti

Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Cirio: Meloni dai poliziotti feriti Segno che lo Stato c'è.

Ultime notizie su Askatasuna Poliziotti

Argomenti discussi: Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Torino, guerriglia al corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Martellate, calci e pugni ad agente - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato.

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilmessaggero.it

Torino, scontri al corteo pro Askatasuna: poliziotto padovano preso a calci, pugni e martellateIl 29enne agente della celere, rimasto solo, viene accerchiato e pestato da un gruppo di persone mascherate. Ora è ricoverato in ospedale ... rainews.it

I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza che prevede più tutele alle Forze dell’Ordine, e soprattutto l’obbligo di una cauzione per chi scende in piazza come proposto dalla Leg x.com

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri - facebook.com facebook