Scontri Torino per Askatasuna Cirio | Quello che è accaduto è vergognoso lo Stato deve fare sentire che c' è

Ieri a Torino si sono verificati scontri legati ad Askatasuna, causando forti tensioni in città. Il presidente Cirio ha commentato l’accaduto definendolo “vergognoso” e ha chiesto allo Stato di intervenire per far capire che questa situazione non può più essere tollerata. Oggi, mentre si riflette su quanto accaduto, si ribadisce l’urgenza di mettere in atto azioni concrete per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole.

“Oggi è una giornata dove a queste riflessioni dobbiamo però far seguire anche azioni concrete perché quello che è accaduto ieri a Torino non è tollerabile in alcun modo, non è giustificabile in alcun modo”. Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, sugli scontri di sabato alla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. “Avremo una giornata di incontri, ho parlato anche col ministro della Difesa Guido Crosetto, ho ancora parlato nuovamente questa mattina con il vicepremier Antonio Tajani. È un momento in cui lo Stato ancora una volta deve far sentire che lo Stato c’è, che lo Stato è presente e soprattutto che non ci sono se e non ci sono ma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Torino, il governatore Alberto Cirio commenta con soddisfazione la visita a sorpresa di Giorgia Meloni ai due poliziotti feriti durante gli scontri di sabato scorso.

Questa mattina a Torino una manifestazione si è trasformata in violenza.

Scontro tra manifestanti Askatasuna e forze dell'ordine, lancio bottiglie e lacrimogeni

Argomenti discussi: Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Torino, guerriglia a corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Agente pestato. Meloni visita i feriti - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato.

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilmessaggero.it

Scontri al corteo per Askatasuna, Meloni alle Molinette in visita agli agenti feritiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’ospedale Molinette di Torino per far visita alle forze dell’ordine rimaste ferite negli scontri di ieri durante il corteo per Askatasuna. adnkronos.com

I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza che prevede più tutele alle Forze dell’Ordine, e soprattutto l’obbligo di una cauzione per chi scende in piazza come proposto dalla Leg - facebook.com facebook

