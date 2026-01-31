Torino scontri al corteo per Askatasuna | bombe carta e lacrimogeni Meloni | Nemici dello Stato

Questa mattina a Torino una manifestazione si è trasformata in violenza. I manifestanti hanno lanciato bombe carta contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni. La scena si è fatta tesa, con cariche e fumo che si alzava tra la folla. La polizia ha cercato di disperdere gli animi caldi, mentre il movimento Askatasuna è stato al centro delle tensioni. La premier Meloni ha definito i manifestanti

AGI - Scontri a Torino all'altezza di Askatasuna, con i manifestanti che hanno lanciato bombe carta verso la polizia. Gli agenti hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. I manifestanti sono giunti in corso Regina Margherita, cominciando un fitto lancio di bombe carte, pietre, bottiglie e altri oggetti. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idrante. Sulla carreggiata è stato anche appiccato un incendio. A oltre mezz'ora dal primo attacco continuano i lanci di oggetti e petardi. Un uomo, non ancora identificato, si trova per terra con sangue alla testa in corso Regina Margherita, forse colpito da una pietra.

