Scontri Torino Meloni fa visita a militari e agenti feriti Due arrestati e tre denunciati

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni ha visitato i militari e gli agenti feriti durante gli scontri di ieri. La presidente del Consiglio è atterrata all’aeroporto di Caselle, portando la vicinanza del Governo in una città ancora scossa dai violenti incidenti. Due persone sono state arrestate, altre tre denunciate, mentre le forze dell’ordine continuano a vigilare sulla situazione. La città si presenta ancora sotto shock, con le strade blindate e i segni della guerriglia urbana ben visibili.

Torino si risveglia ferita e blindata sotto lo sguardo delle istituzioni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata questa mattina all'aeroporto di Caselle, portando la testimonianza del Governo nel capoluogo piemontese ancora scosso dalle immagini della guerriglia urbana di ieri. La visita della premier non è solo istituzionale, ma carica di un forte valore simbolico: il teatro degli scontri tra i movimenti contrari allo sgombero di Askatasuna e le forze dell'ordine ha lasciato sul campo una scia di violenza che ora richiede risposte chiare. Il programma della Meloni prevede tappe serrate per incontrare i militari e gli agenti rimasti feriti durante il corteo.

