La polizia ha arrestato almeno due persone durante gli scontri di ieri a Torino, dove si sono svolte proteste legate alla manifestazione pro Askatasuna. Tre altre persone sono state denunciate. La tensione si è alzata quando i manifestanti e le forze dell’ordine si sono affrontati, portando a momenti di caos nel centro della città. Intanto, la premier Meloni si è recata a Torino per visitare un agente ferito durante gli scontri.

Per gli scontri avvenuti nel corso della manifestazione pro Askatasuna sono almeno due le persone arrestate ieri a Torino e portate in carcere. Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero. Le persone fermate ieri è portata in questura per gli accertamenti erano state in tutto una decina. Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata da pochi minuti all’aeroporto di Caselle da dove poi si dirigerà verso il capoluogo piemontese per incontrare gli agenti e i militari coinvolti negli scontri di ieri. Meloni andrà poi a far visita all’agente Alessandro Calista, ricoverato alle Molinette. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Askatasuna, almeno due arrestati e tre denunciati. Meloni a Torino visita agente ricoverato

Approfondimenti su Askatasuna Manifestazione

Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato a Torino l’agente di polizia ferito durante la manifestazione per Askatasuna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Askatasuna Manifestazione

Argomenti discussi: Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino; Askatasuna, scene di guerriglia: bombe carta, razzi e bottiglie contro gli agenti, quattro arresti. Assalto ai blindati: uno in fiamme. Almeno 70 feriti; Guerriglia fra manifestanti e polizia a Torino durante il corteo per Askatasuna, le immagini degli scontri; Torino, inaugurazione dell’anno giudiziario con allerta per la manifestazione di Askatasuna: Minorenni indottrinati, violenti tollerati dall'upper class.

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilmessaggero.it

Scontri a Torino, almeno due arrestati e tre denunciati. Meloni visita all'agente feritoLe persone fermate ieri e portate in questura per le violenze alla manifestazione Pro Askatasuna erano state in tutto una decina (ANSA) ... ansa.it

#Askatasuna In 15mila partecipano alla manifestazione. Cassonetti in fiamme e bombe carta. Scontri con le forze dell'ordine. Feriti tra manifestanti e poliziotti, almeno 31 tra gli agenti. Aggredita una troupe Rai. Incendiato un blindato della polizia. Claudio Vigo - facebook.com facebook

#Askatasuna In 15mila partecipano alla manifestazione. Cassonetti in fiamme e bombe carta. Scontri con le forze dell'ordine. Feriti tra manifestanti e poliziotti, almeno 31 tra gli agenti. Aggredita una troupe Rai. Incendiato un blindato della polizia. @ClaudioVi x.com