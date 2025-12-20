Gli scontri di Torino hanno nuovamente coinvolto le forze di polizia, che si sono trovate al centro di manifestazioni caratterizzate da violenza. La protesta è scaturita dal sequestro di uno stabile occupato da oltre ventinove anni da Askatasuna, alimentando tensioni e scontri tra agenti e antagonisti. La situazione evidenzia le difficoltà di gestire manifestazioni di questo tipo, dove la violenza rischia di compromettere il dialogo e la sicurezza.

Poliziotti ancora bersaglio degli antagonisti violenti, che oggi sono scesi in piazza contro il sequestro dello stabile occupato da 29 anni da Askatasuna. I feriti sono almeno 9 e il numero è destinato a salire nelle prossime ore, quando gli agenti si faranno refertare per le botte subite durante gli scontri. Molti di loro sono stati colpiti dagli oggetti lanciati in occasione delle tensioni, alcuni sono stati raggiunti al viso da schegge di vetro a seguito del lancio di bottiglie. Ed è normale che la rabbia monti all'ennesima manifestazione in cui i violenti li usano come bersaglio. " Si è combattuto una guerriglia contro un’ organizzazione armata e violenta che non vuole sapere delle regole democratiche ", ha dichiarato il segretario del sindacato Fsp di Polizia di Torino, Luca Pantanella, " ancora una volta i poliziotti hanno messo a rischio la propria vita per difendere i valori democratici contro il male assoluto rappresentato oggi da Askatasuna e da tutti questi pseudo rivoluzionari che ogni giorno forti di una copertura politica si divertono a distruggere indisturbati la nostra amata città ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Violenza per arrivare al morto". Esplode la rabbia dei poliziotti dopo gli scontri di Torino

Leggi anche: Caos a Milano, esplode la rabbia dopo il voto su Tel Aviv: scontri con la polizia

Leggi anche: Violenza dopo il derby del Tigulio, scontri e poliziotti feriti: 18 Daspo per 36 anni in totale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bangladesh in fiamme: muore il leader Hadi, esplode la rabbia contro i giornali.

Violenza per arrivare al morto. Esplode la rabbia dei poliziotti dopo gli scontri di Torino - I sindacati di polizia sono sugli scudi dopo l'ennesima giornata di guerriglia con feriti tra gi agenti. msn.com