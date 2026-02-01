Ieri a Torino, la protesta contro lo sgombero della sede di Askatasuna si è trasformata in una notte di violenza. Durante il corteo, alcuni manifestanti hanno sfondato il presidio delle forze dell’ordine, scatenando scontri che hanno portato a lanci di oggetti e cariche. Politici e istituzioni condannano duramente quanto accaduto, chiedendo responsabilità e maggiore sicurezza. La tensione resta alta nella città.

La manifestazione di ieri a Torino contro lo sgombero della sede di Askatasuna, avvenuta il 18 dicembre scorso, è degenerata in serata con scontri tra forze dell’ordine e le frange violente presenti durante il corteo. Più di cento gli agenti feriti, decine i manifestanti che hanno avuto bisogno di cure. Un video, fatto circolare da Stefano Esposito, ex senatore Pd, per 7 anni sotto scorta per le minacce No Tav, dell’aggressione subita dal poliziotto Alessandro Calista da un gruppo di dimostranti, ha scosso particolarmente le voci politiche e delle istituzioni. Già ieri sera, subito dopo le prime diffusioni di immagini e video, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il ministro dell’Interno Piantedosi per trasmettere la sua solidarietà all’agente aggredito, e anche a tutte le Forze dell’ordine a lavoro durante il corteo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Scontri di Torino, la condanna trasversale di politica e istituzioni

Approfondimenti su Torino Scontri

A Torino, quattro militanti di CasaPound sono stati condannati a un anno di reclusione ciascuno per una lite stradale, senza prognosi medica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SCONTRI a TORINO al corteo contro lo sgombero di ASKATASUNA

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Scontri a Torino, la vicinanza di Mattarella. La premier Meloni: No a sconti, colpito lo Stato; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Aska, scontri a Torino. La rabbia di Meloni: Basta con l’impunità. E attacca la sinistra.

Scontri di Torino, la condanna trasversale di politica e istituzioniLa manifestazione di ieri a Torino contro lo sgombero della sede di Askatasuna, avvenuta il 18 dicembre scorso, è degenerata in serata con scontri tra forze dell’ordine e le frange violente presenti d ... formiche.net

Giorgia Meloni esprime solidarietà agli agenti feriti negli scontri di TorinoGiorgia Meloni mostra vicinanza agli agenti feriti durante le violenze a Torino, promettendo azioni decisive contro la criminalità organizzata. notizie.it

#Torino, scontri e violenze alla protesta: 108 #agenti feriti, governo verso una stretta sulla sicurezza. Duri scontri durante la manifestazione contro lo sgombero di #Askatasuna: oltre cento feriti tra le forze dell’ordine. #Meloni e #Crosetto parlano di azione cri x.com

Scontri Torino per Askatasuna, Zangrillo: "Non più tollerabile ambiguità certa parte politica" - facebook.com facebook