Assalto dei proPal alla redazione del quotidiano La Stampa condanna unanime di istituzioni e politica

Solidarietà e condanna bipartisan delle Istituzioni e della politica per l’assalto subito ieri dalla redazione de La Stampa a Torino da parte di alcuni manifestanti proPal, che si sono staccati dal corteo in occasione dello sciopero generale e hanno fatto irruzione all’interno della redazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al direttore Andrea Malaguti e alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assalto dei proPal alla redazione del quotidiano La Stampa, condanna unanime di istituzioni e politica

