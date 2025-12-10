Torino caso Joly | condanna politica contro i militanti di CPI Un anno per zero giorni di prognosi
A Torino, quattro militanti di CasaPound sono stati condannati a un anno di reclusione ciascuno per una lite stradale, senza prognosi medica. Il giudice Luca Barillà ha emesso il verdetto, che alcuni interpretano come una condanna politica nel contesto dell’indagine sull’aggressione al giornalista Andrea Joly.
Torino, 10 dic – Un anno di reclusione a testa per una lite stradale senza prognosi medica. È questo, in sintesi, il verdetto pronunciato oggi dal giudice Luca Barillà nei confronti di quattro militanti di CasaPound, accusati dell’aggressione al giornalista de La Stampa Andrea Joly avvenuta il 20 luglio 2024. Un esito che il movimento definisce senza mezzi termini una condanna politica, costruita a tavolino attorno a un caso mediatico gonfiato oltre ogni proporzione. Il caso Joly: il nulla montato ad arte. Secondo gli atti processuali, Joly non ha riportato alcun giorno di prognosi. Una circostanza che basterebbe, da sola, a rendere grottesca una pena così severa per lesioni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
