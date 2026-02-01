Torino ripiomba nella guerriglia | scontri al corteo per Askatasuna poliziotto aggredito con un martello

Ieri a Torino si sono riaccese le tensioni durante una manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna, recentemente sgomberato. La protesta è degenerata in scontri con la polizia, con alcuni manifestanti che hanno lanciato oggetti e incendiato cassonetti. Durante le tensioni, un agente è stato aggredito con un martello. La situazione resta calda e le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona.

Ieri Torino è tornata a essere teatro di nuove violenze. Una manifestazione convocata a sostegno del centro sociale Askatasuna, sgomberato nei mesi scorsi, si è trasformata nel giro di poche ore in una lunga sequenza di scontri, incendi e devastazioni. Migliaia di manifestanti, giunti non solo da diverse città italiane ma anche dall’estero, hanno preso parte al corteo, r apidamente degenerato in una vera e propria guerriglia urbana. L’organizzazione dell’evento prevedeva tre punti di ritrovo distinti – piazza XVIII Dicembre, Porta Nuova e Palazzo Nuovo – che si sono poi ricompattati in piazza Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Panorama.it

