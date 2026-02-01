Scontri a Torino arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto | Oltre 100 agenti feriti 29 portati in ospedale

Questa mattina a Torino sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Un giovane di 22 anni proveniente dalla provincia di Grosseto è stato arrestato come uno dei presunti aggressori di un poliziotto. Oltre 100 agenti sono rimasti feriti durante le proteste, e 29 sono stati portati in ospedale. La premier si è recata sul posto per incontrare direttamente i poliziotti rimasti feriti.

È stato fermato uno dei presunti aggressori di Alessandro Calista, agente di polizia 29enne in servizio nel reparto mobile di Padova. Il giovane, nel corso delle proteste in solidarietà ad Askatasuna di sabato 31 gennaio, è stato accerchiato ed è stato preso a calci, pugni e martellate da un gruppetto di manifestanti. Uno di loro, 22enne di Grosseto, è stato arrestato in flagranza differita., Oltre al giovane almeno 24 persone sono state denunciate e sono state arrestate a Torino e portate in carcere. Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Questa mattina, la premier Meloni si è recata in ospedale per visitare i poliziotti feriti durante gli scontri di ieri a Torino.

A Torino, la manifestazione pro-Askatasuna si trasforma in una giornata di scontri.

Askatasuna, scontri a Torino tra polizia e manifestanti: idranti, lacrimogeni e cassonetti in fiamme

