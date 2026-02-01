Scontri a Torino | oltre 100 feriti arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto Fontana chiede un' informativa al Governo

La violenta guerriglia in pieno centro a Torino ha lasciato oltre 100 persone ferite tra cittadini, agenti e manifestanti. La polizia ha arrestato uno dei presunti aggressori di un agente, mentre le autorità chiedono spiegazioni al Governo. La situazione resta tesa e rischia di infiammare ancora di più il dibattito politico.

La guerriglia urbana che ha sconvolto le strade di Torino approda ufficialmente nelle aule parlamentari. Mentre il capoluogo piemontese fa la conta dei danni e dei feriti, le istituzioni serrano i ranghi per rispondere a quella che viene definita una strategia d'attacco premeditata e paramilitare. Montecitorio chiede risposte Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si è immediatamente attivato per chiedere al Governo un’informativa urgente sui fatti di Torino. La richiesta di Montecitorio punta a fare luce sulle dinamiche di una manifestazione che ha visto l'utilizzo di martelli, molotov, bombe carta ripiene di chiodi e persino jammer per oscurare le frequenze radio della Polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Questa mattina a Torino sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

TORINO, scontri tra manifestanti e polizia fuori dalle Ogr

Argomenti discussi: Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Scontri dopo il corteo per Askatasuna: bombe carta, cassonetti in fiamme, a fuoco un blindato della polizia; Dallo sgombero di Askatasuna al corteo nazionale: perché a Torino il 31 gennaio sfileranno in 10 mila, cosa chiedono e perché si temono scontri; Guerriglia urbana dopo il corteo per Askatasuna: militanti assaltano le forze dell'ordine - Aggiornamento del 01 Febbraio delle ore 00:18.

