Un giovane di 22 anni proveniente dall’Amiata è stato arrestato a Grosseto, sospettato di aver preso parte alla violenta aggressione a un agente di polizia durante una manifestazione a Torino. L’uomo, coinvolto negli scontri di ieri contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, è ora in manette. La polizia ha identificato e fermato uno dei presunti aggressori, mentre le indagini proseguono per chiarire tutta la dinamica dei fatti.

Grosseto, 1 febbraio 2026 – Ha 22 anni e viene dalla provincia di Grosseto – precisamente dall’Amiata – uno dei presunti autori della violenta aggressione ai danni dell’agente di polizia Alessandro Calista durante gli scontri avvenuti ieri a Torino, nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. In base a quanto appreso dalla questura, il giovane è originario della provincia di Grosseto, ma sembra che da tempo non vivesse più in Toscana. Il 22enne è stato arrestato a Torino con il meccanismo della flagranza differita. Alessandro Calista, il poliziotto accerchiato dai manifestanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: ha 22 anni, viene dall’Amiata

Questa sera a Torino, un agente di polizia è stato aggredito e malmenato durante un episodio che ha coinvolto più persone.

Grosseto, 1 febbraio 2026 – È stato arrestato uno dei due giovani accusati di aver aggredito con un martello un agente di polizia a Torino.

