Questa sera a Torino, un agente di polizia è stato aggredito e malmenato durante un episodio che ha coinvolto più persone. La polizia ha arrestato uno dei presunti aggressori, un ragazzo di 22 anni proveniente da Grosseto, che avrebbe partecipato alle violenze contro l'agente Alessandro Calista. La vicenda ha provocato sconcerto tra le forze dell’ordine e i residenti della zona.

È stato arrestato uno dei presunti autori della violenta aggressione ad Alessandro Calista, 29 anni, agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, nel corso degli scontri di sabato 31 gennaio a Torino. Si tratta di un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. L'arresto è scattato con il meccanismo della flagranza differita. Il giovane è accusato di concorso in lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, violenza a pubblico ufficiale e rapina in concorso. È stato individuato attraverso l'analisi di alcuni filmati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni, viene da Grosseto» | Preso a calci e martellate

Approfondimenti su Polizia Torino

La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni della provincia di Grosseto, ritenuto uno degli aggressori che hanno colpito con un martello un agente a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Questa mattina a Torino sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Polizia Torino

Argomenti discussi: Poliziotto circondato e pestato durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video; Corteo Askatasuna, poliziotto di 29 anni pestato con violenza a terra: gli istanti terribili; Poliziotto aggredito e picchiato a pugni e martellate: il video dagli scontri di Torino al corteo pro Askatasuna; Poliziotto isolato e picchiato da antagonisti incappucciati, colpito con un martello.

Poliziotto accerchiato e picchiato durante il corteo Askatasuna: «Preso a martellate. Io vivo per miracolo». Nel comando di Padova anche altri feritiPADOVA - Un poliziotto a terra e un commando di antagonisti incappucciati che si avventa su di lui, con calci, bastonate, martellate. È un giovane agente del Reparto mobile di Padova ... ilgazzettino.it

Poliziotto preso a martellate, arrestato uno degli aggressori: ha 22 anni, è della provincia di GrossetoScontri a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’agente Alessandro Calista, 29 anni, è stato accerchiato e colpito violentemente da un gruppo di manifestanti. La visita della premi ... lanazione.it

Fratellanza, spirito di servizio e di famiglia, sostegno e aiuto reciproco nel bisogno, nelle difficoltà e nel pericolo. Questa immagine è il simbolo della straordinaria comunità della Polizia di Stato. Un poliziotto picchiato, linciato e preso a martellate dagli squadris - facebook.com facebook

Il poliziotto pestato negli scontri a Torino: “Accerchiato e picchiato dai blak bloc, ho avuto paura” x.com