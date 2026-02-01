Scontri a Torino Stefani | Delinquenti da assicurare alla giustizia

Durante gli scontri di Torino, un agente del Reparto Mobile di Padova è stato brutalmente aggredito dagli antagonisti vicino al Campus Einaudi. Le immagini mostrano il poliziotto colpito con un martello, un episodio che ha scosso l’intera città. Il ministro Stefani ha commentato condannando l’accaduto e chiedendo di assicurare alla giustizia i responsabili.

Il presidente della Regione Veneto ha espresso ferma condanna per i disordini avvenuti nella manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna «Quello che si vede a terra nelle dolorose immagini che stanno inondando i media è un agente del Reparto Mobile di Padova, vittima di una brutale aggressione, preso a martellate dagli antagonisti a Torino, durante gli scontri nei pressi del Campus Einaudi, per lo sgombero di un immobile occupato illegalmente. Il poliziotto è pesantemente e ripetutamente colpito con pugni, calci e un oggetto contundente. Un attacco vile e vergognoso».Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, si accoda alle numerose condanne arrivate dal mondo della politica, in seguito ai gravi disordini registrati nella serata di sabato a Torino, nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.🔗 Leggi su Veronasera.it

Un poliziotto ferito racconta di essere rimasto solo tra gli incappucciati durante gli scontri di sabato sera a Torino.

SCONTRI A TORINO, TAJANI: “MENTRE PARLIAMO I MANIFESTANTI ATTACCANO LE FORZE DELL'ORDINE”

