Da solo tra gli incappucciati Mi sono protetto la testa poi il dolore terribile alla coscia | il racconto del poliziotto ferito negli scontri a Torino

Un poliziotto ferito racconta di essere rimasto solo tra gli incappucciati durante gli scontri di sabato sera a Torino. Mentre cercava di proteggersi la testa, ha sentito un dolore lancinante alla coscia, colpito da una martellata mentre era a terra. Era circondato dal gruppo più violento di attivisti autonomi e anarchici, che avevano scatenato una vera e propria guerriglia urbana dopo il corteo per Askatasuna.

“Ho provato a proteggermi la testa, poi ho sentito un dolore terribile alla coscia “. In quel momento, una martellata lo aveva colpito sulla gamba sinistra, mentre era a terra circondato dal gruppo più violento degli attivisti autonomi e anarchici che sabato sera hanno scatenato una guerriglia urbana a Torino, dopo il corteo per Askatasuna. Si chiama Alessandro Calista il poliziotto pestato dai manifestanti mentre era terra: il video dell’aggressione subita è diventato il simbolo delle violenze che hanno devastato il capoluogo piemontese. Agente in servizio al Reparto mobile di Padova, è nato a Pescara e ha 29 anni, sposato con un figlio: ora si trova ricoverato all’ospedale Le Molinette, dove ha ricevuto oggi la visita di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alessandro Calista, il poliziotto che è stato picchiato a Torino, racconta di aver avuto paura solo quando si è trovato tra gli incappucciati.

Un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante una manifestazione a Torino.

