Torino scontri dopo sgombero Askatasuna | bastonate alla polizia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono state cariche con manganellate da un lato e bastonate da parte dei manifestanti che hanno lanciato bombe carta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

torino scontri dopo sgombero askatasuna bastonate alla polizia

© Imolaoggi.it - Torino, scontri dopo sgombero Askatasuna: bastonate alla polizia

Leggi anche: Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale di Torino: “Perdiamo una risorsa”. Scontri con la polizia alla manifestazione

Leggi anche: Scontri a Torino tra polizia e manifestanti contro lo sgombero di Askatasuna: usati idranti e lacrimogeni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Torino, serata di scontri davanti al centro sociale Askatasuna dopo lo sgombero: cariche e idranti; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Sassaiole, minacce e scontri di piazza: lo sgombero di Aska dopo 70 giorni di assalti; Sgombero Askatasuna, attivisti lanciano petardi: la polizia risponde con gli idranti.

torino scontri dopo sgomberoTorino, scontri tra antagonisti e forze dell'ordine al corteo per Askatasuna - I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone della polizia. avvenire.it

torino scontri dopo sgomberoScontri a Torino tra polizia e manifestanti contro lo sgombero di Askatasuna: usati idranti e lacrimogeni - Scontro tra manifestanti e forze dell’ordine durate il corteo di protesta per lo sgombero di Askatasuna. fanpage.it

torino scontri dopo sgomberoTorino, scontri tra polizia e manifestanti al corteo per Askatasuna - Delegazioni sono arrivate da altre città, come Milano, Genova e dal Nord Est. ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.