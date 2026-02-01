Dopo gli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna, Sigfrido Ranucci avverte che il governo potrebbe intervenire con misure più dure. L’assenza di un’adeguata prevenzione ha lasciato spazio alle violenze in piazza, e ora si teme una stretta sulle manifestazioni future. La polizia è già al lavoro per individuare i responsabili e rafforzare i controlli.

Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna, dove un agente è stato accerchiato e colpito mentre era a terra. In tv Ranucci ha detto che “lo Stato li conosce” e ha chiesto perché “non si è intervenuto prima”, temendo che la violenza giustifichi “controllo e sorveglianza”. Intanto circolano in rete video e testimonianze delle violenze della Polizia. Scontri a Torino al corteo per Askatasuna Ranucci sugli scontri: “Lo Stato li conosce” I video sulle cariche della Polizia Scontri a Torino al corteo per Askatasuna Gli scontri a Torino sono scoppiati durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, dopo che una parte del corteo ha deviato dal percorso previsto e si è avvicinata all’area dell’ex sede. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontri a Torino, Ranucci teme una stretta dopo la manifestazione per Askatasuna: “Lo Stato li conosce”

Nel cuore di Torino, il quartiere Vanchiglia si mobilita contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, definendolo una risorsa preziosa.

Oggi a Torino si sono svolti scontri tra manifestanti e polizia durante una grande protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Argomenti discussi: Un software sui pc per spiare i magistrati, Nordio contro Ranucci smentisce l'inchiesta di Report; Scontri corteo Askatasuna, in un video agente accerchiato e preso a calci e pugni; Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna: petardi e lacrimogeni; Le chat tra Ranucci e Boccia sul caso Sangiuliano. Il conduttore e le sue parole su Cerno e Giletti.

Scontri a Torino, poliziotto aggredito con un martello. Arrestato l'aggressore: è un ragazzo di 22 anni VIDEOL'episodio ieri sera durante gli scontri alla fine del corteo organizzato per il centro sociale Askatasuna. Leccese (Anci) invia lettera al questore e al sindaco Lo Russo. lagazzettadelmezzogiorno.it

Torino ripiomba nella guerriglia: scontri al corteo per Askatasuna, poliziotto aggredito con un martelloUn agente accerchiato e picchiato anche a terra durante gli scontri al corteo per Askatasuna. Torino travolta da incendi e violenze, mentre il bilancio dei feriti sale e il governo parla di escalation ... panorama.it

Torino, così è iniziata la guerriglia: le prime fasi degli scontri del 31 gennaio - facebook.com facebook

Scontri a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto | Oltre 100 agenti feriti, 29 portati in ospedale #torino x.com