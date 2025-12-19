Askatasuna il quartiere contro lo sgombero del centro sociale di Torino | Perdiamo una risorsa Scontri con la polizia alla manifestazione

Nel cuore di Torino, il quartiere Vanchiglia si mobilita contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, definendolo una risorsa preziosa. La manifestazione ha portato a scontri con le forze dell’ordine, mentre i residenti, tra cui Lucia, un’insegnante in pensione di ottant’anni, assistono preoccupati alla minaccia di perdere un punto di aggregazione fondamentale per la comunità. La tensione cresce, e con essa il dibattito sulla tutela degli spazi sociali.

Lucia ha ottant’anni. È un insegnante in pensione e vive nel quartiere Vanchiglia di Torino. Giovedì mattina si è svegliata all’alba e quando si è affacciata dal balcone ha visto i poliziotti in tenuta antisommossa blindare centro sociale Askatasuna. Le strade vengono chiuse così come le due scuole del quartiere. Il motivo? Le perquisizioni all’interno dell’indagine per gli assalti alle Ogr, Leonardo e La Stampa. Ma è il ministro Piantedosi ad annunciare il vero obiettivo con un post sui social in tarda mattinata:Askatasuna è stato sgomberato. “Fa male perché era un risorsa per il quartiere” racconta la pensionata mentre offre il the alle persone che si radunano di fronte al centro sociale che per trent’anni è stato protagonista delle lotte sociali e ambientali di Torino e non solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

