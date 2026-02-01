Scontri a Torino Mentana inchioda la sinistra | Liberarsi dei violenti per il bene della democrazia

Ieri Torino è esplosa in violenza. Gruppi di manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine in diversi quartieri, soprattutto a Vanchiglia, dove si trovava il centro sociale prima dello sgombero di dicembre. La situazione è precipitata in modo rapido, con danni e tensioni che hanno coinvolto tutta la città. Mentana ha preso posizione, accusando la sinistra di non aver preso le distanze dai violenti e chiedendo di fare chiarezza. La città si risveglia con strade danneggiate e un clima ancora teso.

Una Torino sottosopra, quella di ieri, che ha scosso ogni italiano dotato di buonsenso. Episodi di una violenza inaudita che hanno provocato danni al capoluogo piemontese: la guerriglia si è verificata in punti diversi, tra cui il quartiere Vanchiglia, dove il centro sociale aveva sede prima dello sgombero del 18 dicembre 2025. Ma il tutto ha anche un risvolto politico inevitabile, perché c'è chi, a sinistra, è sceso in piazza al fianco di Askatasuna, stando con i centri sociali e non con lo Stato. C'è chi, da quelle parti, invece di mobilitarsi per l'operato della polizia faceva le barricate davanti al Leoncavallo di Milano.

