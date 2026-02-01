Mentana interviene sugli scontri al corteo per Askatasuna a Torino la Sinistra ha un debito da saldare
Enrico Mentana commenta gli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per Askatasuna. Il giornalista critica duramente la sinistra, che secondo lui ha un debito da saldare dopo le violenze di ieri. Mentana sottolinea come i fatti abbiano lasciato molte domande aperte e invita a fare chiarezza. La polizia ha ancora da chiarire cosa abbia scatenato la rissa e chi siano stati i responsabili. La tensione resta alta in città, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.
Enrico Mentana, dopo gli scontri verificatisi a Torino al termine del corteo per il centro sociale Askatasuna dove un poliziotto è stato picchiato e preso a martellate, ha criticato la sinistra, invitandola a “liberarsi politicamente dalla vicinanza dei violenti”. Il giornalista, in un discorso fatto sui suoi profili social, senza usare mezzi termini, ha scritto che “solo i più stupidi possono fare finta” di nulla dopo quanto accaduto. Torino, scontri dopo il corteo per Askatasuna: Mentana striglia la sinistra “Solo i più faziosi possono gioire della catastrofe politica causata da quel che è successo ieri a Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it
