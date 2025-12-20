Askatasuna il conto di assalti e scontri violenti | 170mila euro di danni con due cortei a Torino

La somma, parziale, è già da capogiro: 170.000 euro di danni per gli scontri in cui sono degenerati due soli cortei a Torino. Bisognerà aggiungere quelli delle altre manifestazioni diventate tafferugli, da quantificare, e per questo la cifra rischia di diventare ben più alta. Eccolo servito il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

