Askatasuna il conto di assalti e scontri violenti | 170mila euro di danni con due cortei a Torino
La somma, parziale, è già da capogiro: 170.000 euro di danni per gli scontri in cui sono degenerati due soli cortei a Torino. Bisognerà aggiungere quelli delle altre manifestazioni diventate tafferugli, da quantificare, e per questo la cifra rischia di diventare ben più alta. Eccolo servito il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sgomberato Askatasuna, oltre 600 persone in corteo: scontri in corso Regina, respinto con idranti il tentato ingresso nell'edificio - Sgomberato Askatasuna, interrotto il patto per regolarizzare lo storico centro sociale di corso Regina Margherita che, nel 2025, ha festeggiato i suoi 29 anni. torinotoday.it
Sgomberato Askatasuna, oltre 600 persone in corteo: tentato l'ingresso nell'edificio e scontri con la polizia, dieci agenti feriti - Sgomberato Askatasuna, interrotto il patto per regolarizzare lo storico centro sociale di corso Regina Margherita che, nel 2025, ha festeggiato i suoi 29 anni. torinotoday.it
Askatasuna sgomberato: la rete solidale e gli assalti violenti. I due volti del centro sociale - È tutto così complicato, mescolato e ambiguo i buoni propositi insieme alle cattive intenzioni. torino.repubblica.it
Che cosa sono riusciti a scrivere! Ma vi rendete conto C'è qualcosa di folle in quello che scrive La Stampa su Askatasuna x.com
Lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino, ha scatenato l’entusiasmo del governo Meloni. Roberto Morassut, deputato del Pd, ha detto che è stato giusto intervenire, ma ha condannato la posizione “ipocrita” della maggioranza, che da anni ignora l’ - facebook.com facebook
