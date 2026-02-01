È originario di Pescara l' agente di polizia preso a martellate negli scontri a Torino

Un agente di polizia di Pescara è rimasto ferito durante gli scontri a Torino. Si chiama Alessandro Calista ed è stato colpito a martellate mentre tentava di controllare la protesta contro la chiusura del centro sociale Askatasuna, avvenuta il 31 gennaio. Le violenze sono scoppiate nel corso di quella giornata, creando grande tensione tra manifestanti e forze dell’ordine.

Si chiama Alessandro Calista ed è originario di Pescara l'agente di polizia rimasto ferito nella giornata del 31 gennaio a Torino durante gli scontri scoppiati per la protesta contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Il poliziotto, in servizio per la questura di Padova per il reparto mobile, è stato accerchiato da un gruppo di soggetti incappucciati che lo hanno buttato a terra e colpito con un martello. Sposato con un bimbo, è ricoverato in ospedale per i traumi riportati al polpaccio e alle costole. Come riporta Torino Today, l'agente è stato raggiunto dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Questa mattina a Torino, un corteo di sostenitori di Askatasuna si è trasformato in un vero e proprio caos.

Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna.

