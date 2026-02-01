Alessandro Calista chi è il poliziotto aggredito a martellate durante gli scontri a Torino

Roma, 1 febbraio 2026 – Alessandro Calista ha avuto un brutto risveglio ieri a Torino. Durante gli scontri contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, il poliziotto di 29 anni è stato colpito con un martello. Le immagini dell’aggressione rimarranno impresse nella sua memoria. Per ora, è sotto shock ma sta ricevendo le cure necessarie. La polizia indaga sugli autori dell’attacco, mentre la città si divide tra chi condanna la violenza e chi protesta contro lo sgombero.

Roma, 1 febbraio 2026 – Una cosa è certa: Alessandro Calista, 29 anni, agente del Reparto Mobile di Padova, ieri in servizio a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, quelle immagini non se le toglierà facilmente dalla mente. Sono le stesse immagini che hanno fatto il giro del web, creando indignazione e sgomento. Il poliziotto a terra circondato e aggredito da antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario Einaudi. Nel video si vedono una decina di antagonisti che si avvicinano e lo colpiscono con calci, pugni e un martello, puntandogli contro anche una luce laser verde.

