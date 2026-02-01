Giorgia Meloni visita in ospedale Alessandro Calista il poliziotto accerchiato e pestato negli scontri a Torino – Video

Giorgia Meloni si è recata oggi in ospedale a Torino per visitare Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova aggredito durante gli scontri di sabato pomeriggio. Calista è stato circondato e picchiato mentre cercava di mantenere l’ordine durante una manifestazione contro la chiusura di un centro sociale. La visita della premier arriva dopo le violenze che hanno scosso la città, con un gruppo di manifestanti che si è staccato dagli altri creando il caos.

Giorgia Meloni ha visitato in ospedale a Torino Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova accerchiato e pestato al termine del corteo di sabato pomeriggio, 31 gennaio, organizzato per protestare contro la chiusura del centro sociale a Torino, quando un gruppo di manifestanti si è staccato dagli altri creando disordini. Meloni sì è fermata a parlare con l’agente per dieci minuti. Chi fa politica recita una parte. Parla, urla, convince, manipola e intimorisce A 4,9 milioni di fuori sede viene negato (ancora) il diritto di voto. La nostra battaglia va avanti Io le chiamo ‘Fasciolimpiadi’! L’Ice costringe l’Italia a fare i conti con la sua storia più oscura Scontri a Torino, Meloni: “Lo Stato non arretra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Meloni visita in ospedale Alessandro Calista, il poliziotto accerchiato e pestato negli scontri a Torino – Video Approfondimenti su Giorgia Meloni Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate durante gli scontri. Meloni a Torino Roma – Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, è stato vittima di un’aggressione durante gli scontri di ieri a Torino. Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate. Meloni a Torino: “Non erano scontri, è tentato omicidio” Al centro delle proteste di ieri a Torino c’è stato un agente del Reparto Mobile di Padova, Alessandro Calista, 29 anni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Frana Niscemi, la visita della premier Giorgia Meloni. VIDEO; Meloni a Niscemi, promette soldi per placare le polemiche; Giorgia Meloni a Niscemi dopo la frana; La visita di Giorgia Meloni. Scontri di Torino, Giorgia Meloni visita l’agente Alessandro Calista in ospedale: è un tentato omicidioPescara. Giorgia Meloni in ospedale dai poliziotti feriti durante gli scontri a Torino. Il presidente del Consiglio ha visitato questa ... marsicalive.it Meloni in visita ai due agenti abruzzesi feriti: Non sono scontri, si chiama tentato omicidioLa divisa ancora insanguinata, la flebo al braccio e la stretta di mano del poliziotto 29enne pescarese Alessandro Calista con la premier Giorgia Meloni. Questa la foto postata sui social dalla presid ... veratv.it Giorgia Meloni visita gli agenti feriti negli scontri a Torino, il saluto ad Alessandro e Lorenzo - facebook.com facebook Solidarietà e vicinanza alle #forzedellordine Grazie Presidente @GiorgiaMeloni #sicurezza #legalita rispetto delle regole x.com

