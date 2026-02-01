Scomparsi aggiornamento ricerche di persona a Calenzano e Empoli

Le ricerche delle persone scomparse continuano senza sosta nei comuni di Calenzano ed Empoli. I vigili del fuoco, i volontari e i nuclei specializzati lavorano senza fermarsi lungo il Torrente Marina, il Fiume Bisenzio e l’Arno. Le operazioni sono state intensificate anche oggi, con squadre che si muovono tra i corsi d’acqua alla ricerca di eventuali tracce. La situazione resta tesa, ma le forze dell’ordine non mollano.

Calenzano: ricerche attive sul Torrente Marina e Fiume BisenzioLa prima ricerca è iniziata nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio, nel comune di Calenzano, per la ricerca di un uomo nella zona del Torrente Marina. Fin dalle prime ore sono state inviate squadre di terra e il nucleo sommozzatori, impegnati nelle perlustrazioni e nelle verifiche lungo le aree ritenute più significative. A supporto delle operazioni è stato impiegato anche l'elicottero Drago del reparto volo di Arezzo, con sorvoli mirati dell'area. Successivamente è intervenuto anche il nucleo SAPR Toscana, che ha effettuato ulteriori sorvoli con droni dotati di termocamere e camere ottiche.

I vigili del fuoco di Firenze sono impegnati in due ricerche separate.

La Prefettura ha avviato le ricerche per trovare Narciso Pietro Caldelli, un uomo di 90 anni scomparso.

