Scomparsi aggiornamento ricerche di persona a Calenzano e Empoli

Da firenzetoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ricerche delle persone scomparse continuano senza sosta nei comuni di Calenzano ed Empoli. I vigili del fuoco, i volontari e i nuclei specializzati lavorano senza fermarsi lungo il Torrente Marina, il Fiume Bisenzio e l’Arno. Le operazioni sono state intensificate anche oggi, con squadre che si muovono tra i corsi d’acqua alla ricerca di eventuali tracce. La situazione resta tesa, ma le forze dell’ordine non mollano.

Calenzano: ricerche attive sul Torrente Marina e Fiume BisenzioLa prima ricerca è iniziata nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio, nel comune di Calenzano, per la ricerca di un uomo nella zona del Torrente Marina. Fin dalle prime ore sono state inviate squadre di terra e il nucleo sommozzatori, impegnati nelle perlustrazioni e nelle verifiche lungo le aree ritenute più significative. A supporto delle operazioni è stato impiegato anche l’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo, con sorvoli mirati dell’area. Successivamente è intervenuto anche il nucleo SAPR Toscana, che ha effettuato ulteriori sorvoli con droni dotati di termocamere e camere ottiche.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Calenzano Empoli

Scomparsa di due uomini: ricerche dei vigili del fuoco a Empoli e a Calenzano

I vigili del fuoco di Firenze sono impegnati in due ricerche separate.

Scomparsi, ricerche in corso per trovare Narciso Pietro Caldelli

La Prefettura ha avviato le ricerche per trovare Narciso Pietro Caldelli, un uomo di 90 anni scomparso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Calenzano Empoli

Argomenti discussi: Lieto fine per la donna scomparsa da Francavilla: è stata ritrovata e sta bene; Anziano scomparso, ricerche in corso a Patti; Scomparsi, si cerca questo signore. Condividi; Lieto fine per le ricerche della donna scomparsa: non era nel fiume Po, è stata ritrovata ed è in buone condizioni.

scomparsi aggiornamento ricerche diCivitavecchia – Ritrovata la 28enne Chiara Mignanti, è in buone condizioni di saluteAGGIORNAMENTO: La ragazza è stata ritrovata e sarebbe in buona condizioni di salute. Ora sarebbe già in compagnia dei suoi cari. CIVITAVECCHIA – Sono in co ... etrurianews.it

scomparsi aggiornamento ricerche diAlla scomparsa di Daniela Ruggi si aggiunge un nuovo misteroIdentificato grazie al Dna il teschio della 32enne scomparsa nel 2024. A Capodanno era stato trovato in bella vista in una zona battuta dagli investigatori all'epoca della scomparsa. Ma del resto del ... today.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.