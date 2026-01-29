Scomparsi ricerche in corso per trovare Narciso Pietro Caldelli

La Prefettura ha avviato le ricerche per trovare Narciso Pietro Caldelli, un uomo di 90 anni scomparso. Le autorità stanno lavorando senza sosta, utilizzando tutte le risorse disponibili per rintracciarlo il prima possibile. Le famiglie sono in ansia e sperano in un esito positivo.

La Prefettura ha attivato il "Piano ricerche persone scomparse" per il signor Narciso Pietro CALDELLI, 90 anni.Secondo quanto riferito dai familiari, l'uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione di Calenzano nella mattinata di mercoledì 28 gennaio 2026, intorno alle ore 10:30, a bordo.

