Lunedì 2 e martedì 3 febbraio, i treni in Lombardia potrebbero fermarsi. Lo sciopero di ORSA rischia di causare disagi ai pendolari e alle aziende di trasporto. Le autorità invitano chi deve muoversi a programmare in anticipo i propri spostamenti.

Lunedì 2 e martedì 3 febbraio 2026, il sistema ferroviario della Lombardia potrebbe subire gravi interruzioni a causa di uno sciopero indetto dal sindacato ORSA. Il blocco, che scatterà alle ore 3.00 di lunedì e terminerà alle 2.00 di martedì, coinvolge il personale addetto alle operazioni ferroviarie e riguarda prevalentemente le linee regionali e i servizi collegati alle principali stazioni della regione. Nonostante la mobilitazione, il servizio sarà mantenuto in alcune fasce orarie protette, tra le 6.00 e le 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, per garantire l’accesso ai principali orari di punta per il lavoro e gli spostamenti scolastici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero ferroviario ORSA: possibili disagi in Lombardia il 2 ed il 3 febbraio

Lunedì 2 febbraio i treni di Trenord fermano per uno sciopero.

#Treni | #sciopero | #30gennaio Proclamato uno sciopero in #EmiliaRomagna dalle ore 9:01 alle 16:59 del #30gennaio A rischio i servizi di trasporto ferroviario e i collegamenti con le altre regioni buff.ly/2fiHNlJ #Luceverde x.com

#Treni | #sciopero | #30gennaio Proclamato uno sciopero in #EmiliaRomagna dalle ore 9:01 alle 16:59 del #30gennaio A rischio i servizi di trasporto ferroviario e i collegamenti con le altre regioni Qui tutti i dettagli https://buff.ly/2fiHNlJ #Luceverde - facebook.com facebook