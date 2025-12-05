Sciopero nazionale il 12 dicembre | possibili disagi per Atb e Teb
LO SCIOPERO. Indetto dalla Cgil sul territorio nazionale e plurisettoriale. Possibili disagi per chi viaggia in autobus o sul tram delle valli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
La segreteria regionale del sindacato Filt - Cgil ha aderito allo sciopero generale proclamato a livello nazionale per quella data e che avrà una durata di 24 ore. Lo sciopero interesserà il personale viaggiante e quello tecnico e amministrativo. - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale del 12 dicembre, trasporti fermi e scuole a rischio in Italia - Il 12 dicembre l’Italia si ferma: disagi nei trasporti, scuole in difficoltà e nuove proteste Cgil contro una Manovra ritenuta ingiusta ... quifinanza.it scrive
Sciopero generale del 12 dicembre, chi si ferma in Toscana: corteo a Firenze con Landini - Trasporti, sanità, Vigili del fuoco e servizi pubblici: attese ampie ripercussioni. Secondo lanazione.it
Sciopero nazionale il 12 dicembre: possibili disagi per Atb e Teb - Possibili disagi per chi viaggia in autobus o sul tram delle valli. Si legge su ecodibergamo.it
Sciopero generale del 12 dicembre, questa volta la Cgil mobilita trasporti, scuole, servizi pubblici - Venerdì 12 dicembre la Cgil promuove uno sciopero generale nazionale contro la legge di bilancio. Segnala wired.it
Bus, venerdì nero il prossimo 12 dicembre - Bus, venerdì nero il prossimo 12 dicembre ... msn.com scrive
Venerdì 12 dicembre 2025 sciopero generale: i servizi garantiti Actv a Venezia - I servizi garantiti dei trasporti Actv a Venezia nella giornata di sciopero generale di Venerdì 12 dicembre 2025 ... Scrive lavocedivenezia.it