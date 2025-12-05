Sciopero nazionale il 12 dicembre | possibili disagi per Atb e Teb

Ecodibergamo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LO SCIOPERO. Indetto dalla Cgil sul territorio nazionale e plurisettoriale. Possibili disagi per chi viaggia in autobus o sul tram delle valli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

sciopero nazionale il 12 dicembre possibili disagi per atb e teb

© Ecodibergamo.it - Sciopero nazionale il 12 dicembre: possibili disagi per Atb e Teb

