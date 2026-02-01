È morto ieri a Roma Francesco Calogero, uno dei più noti fisici teorici italiani. Aveva 72 anni. Nato a Fiesole, ha ricevuto il Nobel per la pace, un riconoscimento raro per un scienziato. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità scientifica e per chi ha sempre creduto nel ruolo della ricerca per promuovere la pace.

E’ morto a Roma, ieri 31 gennaio 2026, Francesco Calogero, fisico teorico di fama mondiale, simbolo dell’eccellenza scientifica italiana e instancabile difensore del disarmo e della pace. Avrebbe compiuto 91 anni fra 5 giorni, esattamente il 6 febbraio. Era nato a Fiesole appunto il 6 febbraio del 1935. La notizia della scomparsa è stata data dal fisico Paolo Maria Santini dell’Ateneo romano. Nato, come detto, a Fiesole, figlio del filosofo Guido Calogero, Francesco trascorse parte della sua infanzia a Scanno, in Abruzzo, dove il padre era stato confinato dal regime fascista. Qui entrò in contatto con importanti intellettuali antifascisti, tra cui Gaetano Fichera, che lo introdusse alle prime idee di matematica, e Carlo Azeglio Ciampi, allievo di suo padre alla Scuola Normale di Pisa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Scienza: è morto Francesco Calogero. Ritirò il Nobel per la pace. Era nato a Fiesole

