Scienza | è morto Francesco Calogero Ritirò il Nobel per la pace Era nato a Fiesole

Da firenzepost.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto ieri a Roma Francesco Calogero, uno dei più noti fisici teorici italiani. Aveva 72 anni. Nato a Fiesole, ha ricevuto il Nobel per la pace, un riconoscimento raro per un scienziato. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità scientifica e per chi ha sempre creduto nel ruolo della ricerca per promuovere la pace.

E’ morto a Roma, ieri 31 gennaio 2026, Francesco Calogero, fisico teorico di fama mondiale, simbolo dell’eccellenza scientifica italiana e instancabile difensore del disarmo e della pace. Avrebbe compiuto 91 anni fra 5 giorni, esattamente il 6 febbraio. Era nato a Fiesole appunto il 6 febbraio del 1935. La notizia della scomparsa è stata data dal fisico Paolo Maria Santini dell’Ateneo romano. Nato, come detto, a Fiesole, figlio del filosofo Guido Calogero, Francesco trascorse parte della sua infanzia a Scanno, in Abruzzo, dove il padre era stato confinato dal regime fascista. Qui entrò in contatto con importanti intellettuali antifascisti, tra cui Gaetano Fichera, che lo introdusse alle prime idee di matematica, e Carlo Azeglio Ciampi, allievo di suo padre alla Scuola Normale di Pisa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

scienza 232 morto francesco calogero ritir242 il nobel per la pace era nato a fiesole

© Firenzepost.it - Scienza: è morto Francesco Calogero. Ritirò il Nobel per la pace. Era nato a Fiesole

Approfondimenti su Fiesole Calogero

È morto Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale Aveva 95 anni, era nato a Taranto

È scomparso Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale, alla veneranda età di 95 anni.

“Niente Nobel, niente pace”: il messaggio segreto di Trump che ha fatto tremare l’Europa, la Nato e i social del mondo

Recentemente, Donald Trump ha fatto dichiarazioni che hanno sorpreso l’opinione pubblica internazionale, annunciando l’intenzione di abbandonare l’immagine di “presidente della pace” che si era costruito.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fiesole Calogero

Argomenti discussi: TGR Leonardo del 30/01/2026; Eucherio Bricca morto dopo una notte di gelo sotto la jeep, la tragica fine del consigliere marchigiano; Tragedia nel Frusinate: 15enne trovato morto in un dirupo durante un giro in bici; Morto a Torre Cajetani lo studente modello 15enne Francesco Latini, corpo trovato in un dirupo dai familiari.

Scusate l’associazione, ma il confine della Casa nel Bosco? Francesco è morto di tumore a 14 anni perché curato con l’argilla: genitori alla sbarra (senza sconti) e ...Quando la Libertà diventa ideologia e i figli smettono di essere persone verso la Libertà: dal bosco abruzzese all’aula del tribunale penale di Vicenza, la storia di Francesco inchioda genitori, miti ... mowmag.com

È morto Francesco Valeriano, fu massacrato di botte nel carcere di Rebibbia e ridotto in comaÈ morto nelle scorse ore Francesco Valeriano, il 45enne originario di Fondi trovato agonizzante a fine giugno nel carcere di Rebibbia, a Roma, dopo un brutale pestaggio ad opera di ignoti. L’uomo, ... blitzquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.