Niente Nobel niente pace | il messaggio segreto di Trump che ha fatto tremare l’Europa la Nato e i social del mondo

Recentemente, Donald Trump ha fatto dichiarazioni che hanno sorpreso l’opinione pubblica internazionale, annunciando l’intenzione di abbandonare l’immagine di “presidente della pace” che si era costruito. Questa presa di posizione ha suscitato preoccupazioni tra Europa, NATO e sui social media, sollevando interrogativi sulle sue future strategie politiche e sul possibile impatto globale. Un messaggio che, attraverso le sue parole, mette in discussione gli equilibri diplomatici attuali.

Donald Trump dichiara di voler abbandonare l'immagine di " presidente della pace " che si è costruito nell'ultimo anno. In un messaggio privato, poi reso pubblico, il presidente Usa collega esplicitamente il suo cambio di atteggiamento al mancato conferimento del Premio Nobel per la Pace. Da qui parte una nuova fase della politica estera americana, più assertiva e conflittuale, con la Groenlandia al centro e l'Europa sotto pressione. Le parole di Trump hanno aperto un fronte diplomatico che coinvolge Nato, Unione europea, Russia e Cina, alimentando timori di escalation. Il punto di partenza è un messaggio inviato domenica pomeriggio al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, reso noto da Pbs e rilanciato dai media internazionali.

