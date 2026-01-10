Valanga a Pragelato travolge parzialmente uno scialpinista | è vivo ma ferito

Nella giornata di sabato 10 gennaio, sulle montagne di Pragelato, uno scialpinista è stato parzialmente travolto da una valanga. L’uomo è riuscito a salvarsi, seppur con ferite, ed è stato soccorso dalle squadre di emergenza. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteo e di sicurezza durante le attività invernali in montagna.

