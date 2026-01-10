Valanga a Pragelato travolge parzialmente uno scialpinista | è vivo ma ferito
Nella giornata di sabato 10 gennaio, sulle montagne di Pragelato, uno scialpinista è stato parzialmente travolto da una valanga. L’uomo è riuscito a salvarsi, seppur con ferite, ed è stato soccorso dalle squadre di emergenza. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteo e di sicurezza durante le attività invernali in montagna.
Uno scialpinista è stato parzialmente travolto da una valanga sulle montagne di Pragelato nella giornata di sabato 10 gennaio. L’uomo faceva parte di una piccola comitiva che ha lanciato l’allarme quando la valanga l’ha travolto provocandogli alcuni traumi, uno dei quali a una spalla. L’uomo è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Valanga a Pragelato travolge uno scialpinista: è vivo, ma ha riportato alcuni traumi
Leggi anche: Valanga nel Cuneese travolge quattro persone: morto uno scialpinista, si cercano i dispersi. Una vittima anche nel Vicentino per un’altra slavina
Piemonte, tre valanghe in poche ore: due morti tra Bobbio Pellice e Valle Maira, escursionista ferita a Pragelato; Travolti dalle valanghe, tre morti in montagna oggi; Serie di valanghe travolgono gruppi di escursionisti in Piemonte: due morti e tre persone ferite; TRAGEDIA: UOMO MUORE TRAVOLTO DA UNA VALANGA IN VAL PELLICE.
Valanga a Pragelato, escursionista travolto e ferito in alta Val Chisone - Soccorsi difficili a causa del forte vento: impossibile l’intervento dell’elicottero. giornalelavoce.it
Valanga a Pragelato: ferito uno scialpinista - Le squadre del Soccorso Alpino sono ancora impegnate nel recupero di uno scialpinista infortunato in seguito all'evento che lo ha parzialmente travolto. torinoggi.it
Valanga sul Monte Albergian a Pragelato: travolta una scialpinista - Coinvolta una donna che è stata raggiunta dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte ... torinoggi.it
VALANGA TRAVOLGE E FERISCE UNA DONNA: INTERVIENE IL SOCCORSO ALPINO A PRAGELATO https://www.pinerolo.news/2026/01/02/valanga-travolge-e-ferisce-una-donna-interviene-il-soccorso-alpino-a-pragelato Foto di repertorio - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.